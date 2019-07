L’attesa del Livorno per la gara con la Viola: “L’amichevole di lusso sta arrivando”

Quella che arriva sarà per il Livorno una settimana importante, tra presentazione della squadra ai tifosi (venerdì) e partita amichevole che si disputerà sabato al Picchi con la Fiorentina. La società di Aldo Spinelli sta promuovendo sui propri social un vero e proprio count-down verso il match contro i giocatori di Vincenzo Montella. Il Livorno attualmente è in ritiro in Umbria.