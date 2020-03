L’appello di Ronaldo: “Proteggere vite prima di ogni altro interesse. Vicino a Rugani”

La traduzione: “Il mondo sta attraversando un momento difficile che richiede la massima cura e attenzione da parte di tutti. Oggi vi parlo non da calciatore, ma da figlio, padre e essere umano preoccupato per gli ultimi sviluppi che stanno colpendo il mondo intero. E’ importante che seguiamo i consigli del WHO (World Health Organization) e dei governi su come gestire questa situazione. Il proteggere vite umane deve venire prima di ogni altro interesse. Vorrei mandare i miei pensieri a tutti coloro che hanno perso qualcuno di vicino, la mia solidarietà a coloro che stanno combattendo il virus, come il mio compagno di squadra Daniele Rugani, e il mio continuo supporto ai meravigliosi professionisti della sanità che mettono le loro vite a rischio per aiutare a salvare gli altri”