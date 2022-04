Lapo Elkann stuzzica Allegri e i Viola: “Una partita cotta e mangiata”

Lapo Elkann torna a stuzzicare Allegri, in vista di Juventus-Fiorentina chiedendo una partita "cotta e mangiata", per conquistare la finale

"Caro mister e cari giocatori, stasera si va per vincere: che sia una partita cotta e mangiata". Così Lapo Elkann si è rivolto su Twitter a Massimiliano Allegri e ai giocatori della Juventus. Un messaggio per incitare la squadra, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Non passa, infatti, inosservata la foto scelta per il tweet che lo ritrae insieme a Rocco Commisso. Oltre alla didascalia scelta a corredo, con tanto di bistecca ed occhiolini.