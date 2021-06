Dai social

Importante debutto ad Euro 2020 per Gaetano Castrovilli nei minuti finali della sfida contro il Galles. Un traguardo prestigioso raggiunto dopo un'annata non esaltante. A sostenerlo da vicino allo stadio Olimpico di Roma c'era anche la compagna Rachele Risaliti che tramite Instagram ha espresso tutta la sua gioia: "Insegui i tuoi sogni e non mollare mai". Con la speranza che durante la prossima stagione il centrocampista pugliese possa consacrarsi definitivamente in Viola.