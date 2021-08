La sfida social: Krastev è un cecchino e batte perfino… Vlahovic (VIDEO)

Nella "Curler Challenge" il giovanissimo centrocampista bulgaro supera il centravanti gigliato

Chi l'avrebbe detto? Del resto a Moena si era visto che Dimo Krastev ha un piede destro molto educato e nella sfida mostrata sui social dalla Fiorentina, la "Curler Challenge", il giovane regista ha battuto addirittura Dusan Vlahovic, non certo l'ultimo arrivato in fatto di precisione con i tiri verso lo specchio. In questo caso si trattava di segnare calciando a giro da dietro la porta. Ecco come è andata nel video condiviso da ACF sui propri profili social.