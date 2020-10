Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, propone un allungamento delle rose per far fronte alle eventuali positività nei club: “In seguito a quanto sta accadendo per il Covid penso sarebbe giusto che la Lega A chiedesse alla Figc di allargare il “Tetto alle Rose” almeno a 30 giocatori. Ciò permetterebbe agli esclusi di essere reintegrati ma anche ai Club di prendere svincolati”.