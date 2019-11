Fiorentina sempre più social: i Viola sbarcano su TikTok a caccia di “nuove audience”

L’ACF Fiorentina annuncia il lancio di un nuovo account ufficiale su TikTok, destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili. Come riporta violachannel “il Club, nell’ottica di internazionalizzazione del brand e proseguendo il suo nuovo corso a livello di creazione di contenuti sui social media e di innovazione digitale, userà TikTok per raggiungere e intrattenere una nuova audience online”. Si tratta infatti di una app molto popolare soprattutto tra i teenagers, conosciuta e presente oggi in oltre 150 paesi e tradotta in 75 lingue. Il nuovo account della Fiorentina ha iniziato a pubblicare contenuti da ieri e condividerà dei brevi video della vita del club dentro e fuori dal campo, ognuno con una diversa traccia musicale.