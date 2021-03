La Fiorentina ai tifosi: “Ci mancate tanto”. Ma i commenti non sono teneri

“Un anno senza di voi, ci mancate tanto”. Il dolce messaggio postato dalla Fiorentina su tutte le sue piattaforme social ha un destinatario chiarissimo: i tifosi. Nel video si vedono e si sentono i sostenitori viola sugli spalti del Franchi, immagini che ormai risalgono alla scorsa stagione. Ma la maggioranza dei commenti non ricambia altrettanta dolcezza. “Meglio per voi che non ci sia il pubblico” il pensiero più gettonato.