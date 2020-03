La fidanzata di Ceccherini ricoverata 2 giorni in ospedale: “Ma non è coronavirus”

Momenti di grande preoccupazione per Federico Ceccherini e la sua compagna. Carola è stata infatti ricoverata due giorni fa e dopo aver postato su instagram una foto con il suo borsone in una stanza di ospedale, ha poi spiegato la situazione sempre via social network: “Grazie a tutte le persone che mi stanno scrivendo. Ci tengo a precisare che non sono ricoverata per Covid 19 ma ho avuto una piccola emorragia”. Stamattina la futura moglie del difensore della Fiorentina ha poi aggiornato: “Dopo due brutte giornate mi hanno dimessa, sono a casa. Devo stare ferma per tanti giorni ma sono serena e felice di essere a casa”. COMMISSO: “10 CASI DI CORONAVIRUS NELLA FIORENTINA”