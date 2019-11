La felicità di Ranieri: “Grazie a tutti, soprattutto alla Fiorentina che ha creduto in me”

La felicità per il rinnovo fino al 2024 con la Fiorentina è tanta per Luca Ranieri, che tramite il proprio profilo Instagram ha voluto esprimere tutte le sue emozioni per la fiducia che la dirigenza viola ha mostrato nei suoi confronti: “Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni, i miei compagni che mi aiutano ogni giorno, la mia famiglia che mi è sempre stata accanto, i miei amici che mi sono sempre stati vicini e soprattutto tutta la società che ha creduto in me per altri 5 anni! Ora si continua ancora più motivato a lavorare e a migliorare ogni giorno sempre di più!”. Questo il messaggio del difensore n° 3, che nelle prossime giornate si giocherà il posto con Ceccherini per sostituire l’infortunato capitan Pezzella.