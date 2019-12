La dedica di Rachele a Castrovilli: “Sei la miglior cosa che mi sia successa”

Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti stanno festeggiando il primo Natale insieme in Puglia, presso la famiglia del centrocampista della Fiorentina. I due sfoggiano su instagram tenerezze e romanticismo: “Christmas in love” ha scritto lui due giorni fa postando la foto di un bacio davanti all’albero di Natale. Oggi è toccato a lei pubblicare due foto e anche un video con un ballo da innamorati sulle note di Lorenzo Jovanotti. E la dedica è in tema: “A te che sei la miglior cosa che mi sia successa” scrive Rachele. FOTO – LA EX MISS ITALIA IN TUTTA LA SUA BELLEZZA