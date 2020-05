Comitato per lo Stadio nuovo, crescita esponenziale in pochi giorni

Nata solo pochi giorni fa la pagina Facebook “ Comitato per lo Stadio Nuovo di Firenze nell’area metropolitana ” che caldeggia la costruzione di uno stadio nuovo al posto del restyling del Franchi, oggi ha superato la quota di. Un bel successo per chi ha avuto l’idea che certamente ha contribuito alla mobilitazione dei Viola Club a Firenze, in Italia e non solo. A tal proposito se volete unirvi alla galleria fotografica con l’hashtagpotete mandare una foto alla nostra mail