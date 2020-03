Kouamè: “La prima volta che ho visto Ribery? Non ci credevo”

Christian Michael Kouamè intervistato dal capitano del Cittadella Manuel Iorio su Instagram ha risposto ad alcune domande.

L’infortunio prima di passare al Crystal Palace? Non era destino che andassi semplicemente. A Natale andammo in centro a Firenze con la mia ragazza , che mi disse che voleva viverci. Destino, un mese dopo ero giocatore della Fiorentina. Sono felice. Sono entrato il primo giorno e guardavo i compagni estasiato. Al terzo giorno, mi allenavo da solo, ho visto Ribery. Non ci credevo… Prima che si fermasse tutto ho visto la sua ultima partita col Bayern, il giorno dopo gli ho detto “E’ un onore ancora non ci credo che io gioco con te”. Come mi tengo in forma? Con mio figlio sul balcone di casa. La riabilitazione procede, ho un programma personalizzato.