E’ un Christian Kouamé carichissimo e voglioso di giocare, anche se il suo ritorno in campo non è ancora vicino dopo l’infortunio al crociato. L’ex Genoa si è presentato elegantissimo in sala stampa, al pari degli altri nuovi acquisti, per le foto di rito e su Instagram ha commentato le sue prime impressioni da giocatore viola: “Pronti, prontissimi, per questa nuova avventura. Oggi è stato solo il primo giorno: non vedo l’ora di tornare in campo”.