Kouame compie 23 anni, Piatek lo festeggia ricordando i tempi di Genoa

Kouame festeggia oggi il suo ventitreesimo compleanno. Numerosi gli attestati di affetto ricevuti dall’ivoriano durante la giornata odierna. Tra questi spicca, e non potrebbe essere altrimenti, l’augurio di Krzystof Piatek. Il polacco infatti, attraverso una storia su instagram, ha voluto festeggiare il suo ex compagno al Genoa postando una foto che li ritrae insieme con la maglia rossoblù. I due che furono, allenati anche per un breve periodo da Cesare Prandelli, furono protagonisti di un’ottima intesa e ottennero insieme buoni risultati.