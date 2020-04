“Ramadan Mubarak. A tutti i miei fratelli e sorelle musulmani… un Ramadan benedetto in tutto il mondo. #ELHamdoulillah”. Questo il messaggio diffuso da Franck Ribery, musulmano credente, nel giorno d’inizio del mese in cui si pratica il digiuno, in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto.