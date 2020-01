Il padre di Pezzella a VN: “Ha realizzato un sogno. Grazie Firenze, si sente uno di voi”

Sul canale instagram di Violanews, abbiamo postato una foto di un piccolo German Pezzella, all’indomani del suo gol da 3 punti nella gara tra Fiorentina e Spal. Tra i commenti che abbiamo ricevuto, anche quello di Miguel Angel Pezzella, padre del capitano viola. Un bel messaggio rivolto a tutti i tifosi: “Fin da bambino si è prefisso obiettivi molto chiari. C’era una remota possibilità di arrivare dove lo vedete oggi! Ha realizzato il suo sogno, giocare nella terra dei suoi genitori e nonni. Grazie a tutta Firenze per trattarlo come uno di voi! Per come lo conosco, cercherà di ottenere più risultati e di sicuro non si arrenderà mai. Ovunque sarà e qualunque cosa farà, per la nostra famiglia continuerà ad essere il grande CAPITANO! Grazie a tutti”. SEGUI ANCHE TU VIOLANEWS SU INSTAGRAM