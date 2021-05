Il serbo esulta per la doppietta

Dusan Vlahovic non si ferma più. Contro il Bologna sono arrivati i gol numero 18 e 19 in Serie A. Numeri impressionanti per un classe 2000. Pochi minuti fa l'attaccante serbo ha voluto esultare a modo suo anche sul suo profilo Instagram. La didascalia del suo post fa sognare i tifosi Viola che sperano di poterlo vedere a Firenze ancora a lungo.