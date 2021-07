Il fratello di Astori ringrazia la Nazionale: “Davide ha corso con gli azzurri”

Bruno, uno dei fratelli del defunto capitano viola, ringrazia a nome della sua famiglia Chiellini e tutta la Nazionale su Instagram

Anche Bruno Astori, fratello di Davide, non se l'aspettava. E con un lungo post su Instagram ha voluto ringraziare capitan Giorgio Chiellini e tutti i giocatori della Nazionale italiana per aver dedicato la vittoria ad Euro2020 al fratello scomparso. Nel suo pensiero condiviso sul social, Bruno Astori non solo ringrazia ma anche esalta la grande passione che tutti i componenti della squadra campione d'Europa hanno trasmesso, per il calcio e per il loro lavoro.