Il fantallenatore a Boateng: “Me lo fai un gol?”. E lui risponde…

Che Kevin Prince Boateng fosse sensibile ai dolori dei fantallenatori si era già capito lo scorso inverno. Dopo il suo passaggio al Barcellona, infatti, rimborsò i soldi ad un giocatore di fantacalcio che si sentiva danneggiato dal suo addio… Oggi l’attaccante della Fiorentina è tornato a prestare attenzione ad un commento in chiave “fanta” sul suo profilo social. “Un golettino me lo fai, che ti ho pagato un rene?” gli ha scritto un utente. E Boateng ha risposto: “Va bene per te lo faccio amico”.