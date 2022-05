Il day after di Amrabat: “3 punti importanti, grazie ai tifosi”

Il messaggio social del centrocampista marocchino, protagonista nella vittoria sulla Roma

In campo a sorpresa, è risultato tra i migliori in campo. Sofyan Amrabat sta chiudendo in crescendo la stagione (aveva giocato bene anche a Milano) tanto che Italiano ha rivelato di averlo preferito a Torreira per scelta tecnica. Il marocchino ha risposto con un'ottima prestazione, macchiata - in parte - dall'ammonizione che gli farà saltare la prossima partita contro la Samp. Intanto Amrabat ha "celebrato" la vittoria sulla Roma con un post su instagram. "3 punti importanti! Grazie ai nostri tifosi" ha scritto il centrocampista.