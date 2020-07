Il commento: “Pessima giornata arbitrale. Spiccano i rigori assegnati da Abisso”

Maurizio Pistocchi, conduttore ed opinionista italiano commenta così la giornata di Serie A dal punto di vista arbitrale. Tanti errori in questo weekend di calcio italiano. Il più evidente, secondo il giornalista, è il gol annullato a Simeone in Cagliari-Atalanta, per un mani che viene definito inesistente. La copertina però va ad Abisso e ai rigori assegnati in Parma-Fiorentina. Ecco il tweet: