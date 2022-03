Ikonè scalda i motori: il gol in allenamento è super! (VIDEO)

L'esterno è a caccia del primo gol in maglia viola

Tramite un video postato sui propri canali social, la Fiorentina ha mostrato una perla di Jonathan Ikonè in allenamento. Serpentina in mezzo al campo, scarico per l'esterno e tocco in anticipo sul primo palo: l'ex Lille si allena al massimo per andare a caccia, alla ripresa del campionato, del primo gol in maglia viola.