Ikonè è già completamente viola: “Questi siamo noi”

Il post instagram del nuovo acquisto viola, dopo la vittoria di Napoli in Coppa Italia

Jonathan Ikonè è già coinvolto al 100% sulla sua nuova avventura in maglia viola. Ieri il francese è entrato nei minuti finali di Napoli-Fiorentina e nel supplementare ha fornito l'assist a Maleh per il definitivo 5-2. "Questi siamo noi" ha scritto poi su instagram come didascalia di due foto della partita, corredando il tutto con un cuoricino viola. Piccoli gesti, ma significativi, dell'euforia che si respira nello spogliatoio viola.