I Postini Fiorentini annunciano: niente consegne nelle “vie gobbe”

Si ripete l'iniziativa goliardica dell'azienda "Postini Fiorentini" nel giorno di Fiorentina-Juventus. Come già accaduto in passato, si comunica che "le spedizioni non saranno effettuate con la stessa cura di sempre nelle vie" che portano nomi legati a personaggi bianconeri (anche se si tratta ovviamente di omonimie). Ecco l'elenco: Via di Tacchinardi, Via Moggi, Via Lippi (e Macia), Via Agnelli, Via di Buoninsegna, Viale Torricelli (solo i numeri pari), Borgo Allegri, Via della Chiesa, Via casa Morata, Via di Lapo. "Postini Fiorentini inoltre tende a specificare che la partita in questione non ha nessun valore eccezionale. Insomma, una partita come le altre" la chiosa ironica. Una trovata promozionale resa ancora più originale quest'anno dal post sui social nello stile della nota serie "La casa di carta".