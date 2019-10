Gli ex compagni celebrano Ribery: “Magico, un grande”

Dopo lo show messo in campo a San Siro, gli aggettivi per Franck Ribery si sono sprecati. E anche i complimenti, come quelli dei suoi ex compagni o degli avversari che hanno accompagnato la sua strepitosa carriera. «Sei il top», ha scritto Frey sotto al post dell’esterno francese dopo la vittoria contro il Milan. Non solo: dal «Kaiser» di Rachid Ghezzal allo «Chapeau» di Pezzella, anche gli attuali compagni di squadra lo hanno celebrato. «Patron», gli ha scritto Pjanic; «Grande Franck», recita il commento di Muller. E poi Toni, il figlio di Zidane e tanti altri. Tutti per Franck.