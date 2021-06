Gattuso a vedere Danimarca-Argentina U23: giocatori nel mirino?

La documentazione del dono, ma anche la suggestione del possibile mercato

Gennaro Gattuso ha ricevuto dalla Federazione Argentina una maglia dell'Albiceleste. Come mai? Il nuovo tecnico viola è stato tra gli spettatori della sfida tra le selezioni Under 23 di Danimarca e Argentina a Marbella. Qui sotto il tweet. Forse che nel mirino di Ringhio ci possano essere giovani promettenti delle squadre in questione? Gaich, Almada, De La Vega sono i sudamericani più intriganti.