Frey sprona la Fiorentina: “Si può inciampare, ma mai mollare!” (FOTO)

L'ex portierone viola ha scritto un lungo post su Instagram in cui applaude e motiva i giocatori gigliati

Bel post su Instagram di Sebastien Frey. L'ex numero 1 viola ha voluto far sentire la propria vicinanza ai giocatori della Fiorentina in lotta per un posto in Europa, dopo la pesante sconfitta di ieri contro l'Udinese. Il francese sa cosa significhi giocare a Firenze e sa quanto sia importante disputare con la maglia col giglio una competizione internazionale. "Mai mollare, forza viola", ha scritto Frey.