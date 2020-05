Frey: “Per il calcio ho lasciato casa a 11 anni. Devo molto a Mazzola, quel pranzo con Zenga…”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey protagonista assoluto di questa quarantena forzata con varie dirette Instagram sul suo profilo. Tema di oggi le prime fasi della sua carriera:

La Fiorentina è stata come una donna per me, puoi cambiarne tante ma quando ti trovi bene rimani legato a vita. Pensando al passato, grazie al lavoro e al duro sacrificio, sono riuscito a realizzare il mio sogno di sfondare nel calcio. Da bambino sono andato via di casa ad 11 anni per poter studiare ed allenarmi. Sacrificio grandissimo ma era quello che volevo. A 14 anni sono entrato in convitto mentre a 17 ho esordito in Ligue 1 con il Cannes. Non molti lo sanno ma il mio scopritore è stato Sandro Mazzola che mi fece seguire spesso. Ricordo che una volta venne Walter Zenga in Francia per parlare con me e mio padre. È stato strano perchè io non parlavo italiano e lui non parlava francese, avevo tante richieste ma scelsi l’Inter per la storia.