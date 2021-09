Frey, il messaggio social a Firenze: “Ripenso a quei momenti e ho i brividi”

Commovente messaggio che l'ex portiere dedica alla città che, probabilmente, lo ha amato più di tutti

Che Sebastian Frey ricordasse con grande affetto la sua avventura a Firenze non è certo un mistero. Ma l'ultimo post sul profilo Instagram del portierone non può che far commuovere un pochino tutti i tifosi Viola. "Ho chiuso gli occhi e ho sentito la voce dell'Artemio Franchi incalzare cori dedicati alla Viola, cori dedicati ai compagni e cori dedicati a me. Li sentivo, erano esattamente tutti lì, attorno a me". Questo solo un estratto del bellissimo messaggio che il francese dedica a Firenze e alla Fiorentina nel suo post che vi proponiamo qui sotto.