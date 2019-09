Non vede l’ora di riabbracciare Firenze ed il suo popolo l’ex viola Sebastien Frey. E, come si apprende dal suo ultimo post pubblicato su Instagram, è solo questione di tempo: “Cominciava a mancarmi… con grande piacere vi comunico che sarò presente il 06/10 alle 12,30 al franchi per tifare insieme a tutti voi durante la partita Fiorentina-Udinese! Ribery (che intanto scherza in allenamento: VIDEO), fammi sognare fratello!”.