FOTO – Torreira sposa Firenze: “Scelgo di far parte della famiglia Viola”

Le parole social del centrocampista

Partite come quella di ieri possono affossare ogni entusiasmo. Oppure, come nel caso di Lucas Torreira, rafforzare in maniera ancora più forte il legame con una città e una squadra. Arrivato da poco più di metà stagione, l'uruguagio sembra essere a Firenze da una vita. E in una storia postata sul suo profilo Instagram, dichiara una volta in più amore a Firenze. "Scelgo di far parte di una bella famiglia, questa è Firenze" scrive l'ex Arsenal postando la foto della squadra e quella della coreografia.