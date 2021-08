FOTO – Torreira si allena da solo in un Centro Sportivo deserto

Torreira si allena da solo: l'uruguaiano vuole rimettersi in forma per debuttare al ritorno dalla sosta con la Fiorentina

In un Centro Sportivo praticamente deserto, spunta Lucas Torreira. Il nuovo regista viola - non convocato dall'Uruguay - resterà a Firenze e nelle prossime due settimane cercherà di mettersi in forma per Vincenzo Italiano. Arrivato dall'Arsenal senza aver disputato neanche un minuto, l'uruguaiano avrà tempo per ritrovare la forma e prendersi le redini del centrocampo viola.