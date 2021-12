FOTO – Torreira e Dragowski sfoggiano i nuovi coloratissimi tatuaggi

I nuovi tatuaggi, freschi di inchiostro, sfoggiati da Lucas Torreira e Bart Dragowski, condivisi sui propri social

Nuovi disegni indelebili per Lucas Torreira e Bartlomiej Dragowski. I due calciatori della Fiorentina hanno condiviso nelle proprie storie Instagram i nuovi tatuaggi, freschi di inchiostro. Per il portiere polacco un pappagallo variopinto, mentre il regista uruguaiano ha optato per un soggetto a tema "Dragon Ball".