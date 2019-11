FOTO – Terzic tranquillizza tutti sui social: “Sto bene”

Italiano ancora rivedibile (d’altronde sono trascorsi solo pochi dal suo arrivo in viola) ma concetto chiarissimo. Per Aleksa Terzic le ultime ore non sono state semplici dopo il tentativo di aggressione e furto subito a Belgrado nella notte tra martedì e mercoledì. Il terzino serbo, che stava rientrando a Firenze dopo gli impegni con l’Under 21, ha voluto ringraziare tutti per i messaggi ricevuti sui social. Nelle prossime ore rientrerà a Firenze per mettersi alle spalle questa brutta avventura.