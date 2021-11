FOTO – Siparietto social fra Torreira e Castrovilli: “Ti mangio”

Divertente gag fra i due centrocampisti

È un simpatico siparietto quello andato in scena su Instagram fra Castrovilli e Torreira a colpi di frecciatine. L'ex Arsenal ha postato sulle sue Instagram Stories una foto in cui pressa con veemenza il Campione d'Europa in possesso di palla. La didascalia è piuttosto eloquente: "Ti mangio". Ma la risposta di Castrovilli non si è fatta attendere. "Palla c'è, palla non c'è", sfotte così l'ex Bari il suo compagno di reparto. Il clima sembra piuttosto disteso a pochi giorni dalla super sfida.