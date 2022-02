FOTO – Scatta la ‘ESerie A’: le maglie speciali della Fiorentina

La Fiorentina si allena anche fuori dal rettangolo verde: martedì inizia la eSerie A: la maglia speciale dei players gigliati

Martedì parte la "ESerie A", la Fiorentina ha predisposto delle maglie ad hoc per la competizione, con Different come Principal Esport partner del team. I due pro-player che rappresenteranno quest'anno la società gigliata sono Alessio “Godmode” Carbone e Francesco “Virgil” Allocca.