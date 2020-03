FOTO – Rossi è tornato a giocare. E l’avversario ha la maglia viola

Ben tornato Giuseppe Rossi. A quasi due anni di distanza, l’ex viola è sceso nuovamente in campo. Pepito, da pochi giorni nuovo giocatore del Real Salt Lake, ha giocato undici minuti nella gara contro Orlando. Una bella soddisfazione per il classe 1987, tartassato dagli infortuni nel corso della carriera. “Ottima sensazione” ha scritto su Twitter. Nemmeno a farlo a posta, Rossi ha esordito contro una squadra in maglia viola, come quella della sua amata Fiorentina. Davvero una bella notizia. Buona fortuna Pepito! Per la cronaca: la partita è finita 0-0