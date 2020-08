FOTO – Ribery è già tornato a Firenze: c’è anche la moglie

Franck Ribery si conferma un esempio per i più giovani. Il francese, come da lui documentato sulle storie di Instagram, è già tornato al centro sportivo “Davide Astori” dopo un breve periodo di vacanza. Insieme all’ex Bayern Monaco c’è anche la moglie Wahiba, rientrata per la prima volta a Firenze dopo il furto subìto nella villa di Bagno a Ripoli.