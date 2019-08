FOTO – Pulgar: “Sta nascendo una grande squadra, società viola ambiziosa”

Lunga lettera su Instagram firmata Erick Pulgar. Il neo acquisto viola ha parlato delle sue emozioni dall’arrivo a Firenze, senza dimenticarsi del Bologna: “Ci tengo a ringraziare personalmente il Presidente della Fiorentina che mi ha voluto fortemente. Ringrazio e saluto fin da ora i tifosi Viola chiedendo a loro di sostenerci alla grande, insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Sta nascendo una grande squadra. Entrare a far parte di questa nuova società e di questo progetto importante è motivo di orgoglio e ambizioni per me, per questo ho accettato di venire in questa bellissima città. Mi impegnerò al massimo come ho sempre fatto, darò tutto me stesso negli allenamenti e nelle partite, giocherò al 110%. Questa nuova società è ambiziosa, ha creduto in me, sono molto contento che mi abbia ritenuto un giocatore importante. Sono solo da pochi giorni qua e mi sto trovando molto bene con i compagni. Spero di fare grandi cose per i miei nuovi tifosi e di contribuire a portare la Fiorentina in alto.

Per il Bologna ho solo belle parole di ringraziamento. Sono stati 4 anni bellissimi, stupendi, anche duri, sopratutto all'inizio quando non giocavo molto e non capivo la lingua e le abitudini. Non è facile per un ragazzo di 20 anni essere catapultato da un giorno all'altro dal Cile all'Italia. Per fortuna fin dal primo giorno ho avuto chi mi ha dato un aiuto incredibile per qualsiasi cosa (un fratello maggiore per me), mi ha aiutato a crescere sia come uomo che come calciatore. "Google", come l'ho chiamato io nell'ultimo anno a Bologna, mi ha aiutato ancora di più. In effetti ha vinta una bella scommessa: mi ha detto che avrei fatto 5 gol ( il numero della mia maglia) ne ho fatti 6. quest'anno ho preso il 7, che come sapete era il numero di David, così adesso mi dirà di farne 8. Jajaja. Aneddoti a parte, se non farò gol spero di fare tanti assist, sono molto importanti anche quelli. Il Bologna mi resterà sempre nel cuore. Ho tanti amici lì, alcuni davvero speciali. Ma da adesso in poi voglio solo concentrarmi su questa mia nuova avventura calcistica".