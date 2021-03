Non solo la rete, la prima stagionale, per Erick Pulgar. ieri il centrocampista Cileno ha tagliato il traguardo delle 50 presenze da titolare con la maglia della Fiorentina. Una bella soddisfazione dopo mesi difficili, trascorsi tra i postumi del Covid ed una condizione che faticava ad arrivare. Nelle ultime partite la fiducia di Prandelli sta cominciando ad essere ripagata. Da buone prestazioni e un gioiello come quello realizzato su punizione, al Milan.