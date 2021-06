FOTO – Pezzella, Viviano e non solo, messaggi d’affetto per Antognoni

Antognoni è sempre più vicino al passo d'addio

Potrebbe finire nei prossimi - il condizionale è d'obbligo - il matrimonio tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. I tifosi sperano che la bandiera non venga ammainata. Nel frattempo gli striscioni d'amore per l'Unico 10 si stanno moltiplicando a Firenze. Come quello, giusto per citare l'ultimo, comparso su Ponte Vecchio oggi pomeriggio: "Anche il Ponte Vecchio si ricorda di me", ha scritto l'attuale club manager gigliato su Instagram. I commenti sotto al post non sono tardati ad arrivare. Il capitano German Pezzella ha pubblicato due cuori viola; "Nessuno a Firenze si scorderà MAI di te", le parole di Emiliano Viviano; "Due monumenti messi insieme" ha scritto Leonardo Pieraccioni; e, infine, il "Grande Gianca" di Marco Masini.