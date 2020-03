Nel giorno in cui si celebra il Capodanno Fiorentino, arriva anche il messaggio al miele del capitano viola, German Pezzella, per la ‘sua’ Firenze. “Auguri bella, grazie per farmi sentire a casa. Presto torneremo a sorridere” il messaggio dell’argentino, che sta ultimando la sua quarantena dopo la positività al Covid-19.