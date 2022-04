Auguri con amarcord per il francese

Era il 2019 quando Franck Ribery salì in cattedra e, con una prestazione monumentale, schiantò il Milan che perse in casa per 3 a 1. E ne giorno del compleanno del francese, German Pezzella ha voluto ricordare quella spettacolare partita. "Auguri fratello. Il tuo show a San Siro", scrive l'argentino su Instagram corredando con una foto del match.