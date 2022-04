FOTO – Odriozola dopo l’allenamento a porte aperte: “Grazie Firenze”

Lo spagnolo si avvicina al rientro e ringrazia i tifosi della Fiorentina

Due semplici parole: "Grazie Firenze". Così Alvaro Odriozola ha voluto ringraziare i tifosi viola per l'appoggio dato alla squadra durante l'allenamento a porte aperte andato in scena oggi al Franchi. Lo spagnolo, dopo alcune settimane di assenza, potrebbe tornare domenica contro il Venezia visto che nella giornata di oggi si è rivisto in gruppo.