FOTO – Nostalgia viola: quattro giocatori della Fiorentina e una videochiamata per tenersi compagnia

Non è facile stare senza parenti e amici. Lo stiamo sperimentando tutti in questo periodo di emergenza per il Coronavirus e ci stanno passando anche i giocatori della Fiorentina. Alcuni di loro hanno deciso di passare del tempo insieme con una videochiamata, pubblicata sotto forma di screenshot da Federico Ceccherini su Instagram. Con lui Pietro Terracciano, Marco Benassi e Lorenzo Venuti.