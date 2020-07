Un gol non convalidato per questione di millimetri, sul quale il compagno Radja Nainggolan la prende con filosofia. Giovanni Simeone si è visto annullare il secondo gol consecutivo in campionato, proprio contro la sua ex squadra e traccia una linea… particolare per evidenziare l’offside del Cholito. “Così sì” ha scritto il belga, che ha disegnato una linea in diagonale per tenere in gioco l’ex viola, che ieri al Franchi non ha consumato la sua personale vendetta calcistica.