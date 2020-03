Arrivano puntuali gli auguri a Sebastien Frey (VIDEO) da parte dell’amico ed ex compagno di squadra Adrian Mutu nel giorno del 40° compleanno del francese. Questo il messaggio dell’ex n°10 gigliato su Facebook: “Buon compleanno amico mio! Per tanti sei stato uno dei portieri più forti in circolazione e sono d’accordo con loro ma per me sei soprattutto un grande amico! Tvb Ciccio!!!”.