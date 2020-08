“Pronti e motivati per la prossima stagione!” Così Alessandro Lucci, manager di Vincenzo Montella, ha voluto accogliere l’ex allenatore viola nella sede della WorldSoccerAgency per parlare del futuro dell’allenatore. Una giornata di incontri e trattative, come testimonia la foto del procuratore, dove si è parlato del futuro del tecnico. Nuova esperienza in vista? Prima di tutto ci sarà da trattare la buona uscita con la Fiorentina, poi un nuovo decollo.