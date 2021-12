FOTO – Milenkovic carica i compagni: “Non poniamoci limiti, avanti tutta!”

Il post social del centrale serbo a segno contro il Benevento

"Non poniamoci limiti! Avanti tutta fino in fondo! Forza Viola!"

Questo il messaggio social postato dal difensore gigliato Nikola Milenkovic dopo la vittoria in Coppa Italia per caricare l'ambiente in vista dei prossimi importanti impegni in campionato. Numerose le risposte entusiaste dei compagni di squadra a partire dal connazionale Terzic fino all'uomo del momento Antonio Rosati ma anche un ex compagno e collega di reparto come il brasiliano Vitor Hugo.